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Россия обновила рекорд смертности от COVID-19
За последние 24 часа из-за COVID-19 в России скончались 244 человека. Этот показатель стал наибольшим за все время пандемии, информирует Цензор.НЕТ.
С момента начала ведения статистики смертности в России более 200 человек за сутки умирали всего шесть раз:
29 мая — 232;
10 июня — 216;
1 июля — 216;
7 октября — 202;
9 октября — 201;
13 октября — 242.
Лидирует по смертности от коронавируса Москва (5687 жертв за все время, по данным оперштаба): на ее долю приходится четверть от всех летальных исходов (22 966). Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:
Санкт-Петербург — 3275;
Московская область — 1426;
Дагестан — 690;
Свердловская область — 661;
Нижегородская область — 624;
Ростовская область — 605;
Красноярский край — 581;
Новосибирская область — 501;
Тульская область — 393.
Теги: Россия, смертность, рекорд, COVID-19
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