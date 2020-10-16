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В Кыргызстане новоизбранный премьер-министр стал и.о. президента
Премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров объявил себя исполняющим обязанности президента после вчерашней отставки Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает 24.kg.
Спикер киргизского парламента Канатбек Исаев, которому по Конституции переходит должность и.о. президента после отставки главы государства, отказался от нее.
«В связи с тем, что срок работы шестого созыва парламента заканчивается, я считаю для себя невозможным исполнение полномочий президента», - сказал он.
На состоявшемся сегодня внеочередном заседании парламента Садыр Жапаров заявил, что следующие выборы президента страны должны пройти не позднее 90 дней с момента сложения полномочий главы государства.
"Мы никогда не будем выходить за рамки закона. На следующей неделе мы скажем, когда пройдут выборы президента. Они должны состояться до 10 января", - отметил он.
Жапаров был назначен премьер-министром Киргизии 14 октября. До начала политического кризиса в стране он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии.
Теги: парламент, президент, премьер-министр, Кыргызстан
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