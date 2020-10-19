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В Праге открылся "коронавирусный" отель

19.10.2020 16:00
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В Праге открылся "коронавирусный" отель

В столице Чехии начал работать отель, который принимает больных с легким течением заражения коронавирусом, сообщает Укринформ.
В этом отеле люди могут провести время на карантине, чтобы не ставить под угрозу близких. Условия пребывания не предусматривают контактов с персоналом: все необходимое можно заказать по телефону или интернету и забрать потом доставку от двери номера.
Разумеется, в случае ухудшения состояния жилец будет госпитализирован.
Стоимость стандартного номера в сутки - от 1000 крон (37 евро), "люкса" - от 2000 крон.



Теги: Прага, отель, COVID-19
 
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