Беларусь запретила въезд гражданам Украины, Польши, Латвии и Литвы

30.10.2020 14:00

Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси, пишет УНН.

“В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины, — сказано в сообщении. — Вместе с тем пункт пропуска в национальном аэропорту Минска функционирует без вышеуказанных ограничений”.

Под ограничения не подпадают: