В Грузии оппозиция начала акции протеста после парламентских выборов

02.11.2020 10:00

Оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования, сообщает Цензор.НЕТ.

Вчера митинг оппозиции состоялся у здания парламента Грузии. Участие в нем приняли сторонники почти всех партий, кроме "Грузинской мечты".

Представители оппозиции заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Несогласные с официальными подсчетами объявили, что начнут постоянные акции протеста с двумя требованиями: назначение внеочередных выборов и отставка главы ЦИК с изменением состава комиссии.

По результатам обработки 99% бюллетеней, на парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия "Грузинская мечта", она набрала 48,1%. У оппозиционного "Единого национального движения" - 27,1%.