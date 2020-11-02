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В Грузии оппозиция начала акции протеста после парламентских выборов
Оппозиционные партии Грузии отказываются признавать результаты парламентских выборов и планируют ежедневно проводить акции протеста до назначения внеочередного голосования, сообщает Цензор.НЕТ.
Вчера митинг оппозиции состоялся у здания парламента Грузии. Участие в нем приняли сторонники почти всех партий, кроме "Грузинской мечты".
Представители оппозиции заявляют, что выборы были сфальсифицированы. Несогласные с официальными подсчетами объявили, что начнут постоянные акции протеста с двумя требованиями: назначение внеочередных выборов и отставка главы ЦИК с изменением состава комиссии.
По результатам обработки 99% бюллетеней, на парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия "Грузинская мечта", она набрала 48,1%. У оппозиционного "Единого национального движения" - 27,1%.
Теги: выборы, Грузия, оппозиция, протесты
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