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Выборы президента США: стали известны итоги голосования на первом участке
3 ноября в США проходят президентские выборы. В 2020 году главными претендентами на кресло главы Белого дома является республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы, сообщает НВ.
В небольшом городе Диксвилл-Нотч штата Нью-Гэмпшир граждане имеют право проголосовать примерно в полночь по местному времени, то есть за несколько часов до открытия участков в других частях США.
По итогам голосования в этом населенном пункте кандидат от Демократической партии Джо Байден получил пять голосов, а действующий президент Дональд Трамп — ноль.
По прогнозам социологов, в 2020 году всего могут проголосовать около 150 миллионов американцев — это почти 65% от общей численности населения страны.
Теги: США, выборы президента, результат
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