Выборы президента США: стали известны итоги голосования на первом участке

03.11.2020 08:00

3 ноября в США проходят президентские выборы. В 2020 году главными претендентами на кресло главы Белого дома является республиканец Дональд Трамп, действующий глава государства, и демократ Джо Байден, в прошлом сенатор и вице-президент во времена правления Барака Обамы, сообщает НВ.

В небольшом городе Диксвилл-Нотч штата Нью-Гэмпшир граждане имеют право проголосовать примерно в полночь по местному времени, то есть за несколько часов до открытия участков в других частях США.

По итогам голосования в этом населенном пункте кандидат от Демократической партии Джо Байден получил пять голосов, а действующий президент Дональд Трамп — ноль.

По прогнозам социологов, в 2020 году всего могут проголосовать около 150 миллионов американцев — это почти 65% от общей численности населения страны.