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Президент Азербайджана назвал условие окончания войны в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности остановить войну в Нагорном Карабахе. Для этого Армения должна вывести войска из региона. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана, передает РБК-Украина.
По его словам, чем скорее закончится война в Карабахе, тем будет лучше.
"Я неоднократно говорил… и могу еще раз повторить, что... если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств", - сказал Алиев.
Он заявил, что единственным компромиссом Еревана должно быть "полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов".
"В базовых принципах говорится, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два. Мы уже в одностороннем порядке освободили четыре района. Поэтому он (премьер Армении Никол Пашинян - ред.) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны", - добавил Алиев.
Теги: война, Азербайджан, Армения, Алиев, Нагорный Карабах
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