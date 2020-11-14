Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

На президентских выборах в США завершился подсчет голосов

14.11.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На президентских выборах в США завершился подсчет голосов

В США завершился подсчет голосов избирателей, отданных за кандидатов на пост президента, сообщает НВ.
Последними штатами, предоставившими официальные данные стали Джорджия (16 голосов от коллегии выборщиков) и Северная Каролина (15 голосов выборщиков).
В Джорджии победил Байден, получив 49.5% голосов избирателей против 49,2% у Трампа. В то же время в Северной Каролине победил Трамп с 50%, обогнав своего соперника с 48,6%.
Таким образом все 538 голосов от коллегии выборщиков распределятся следующим образом:
Байден — 306
Трамп — 232.
Отметим, что для победы на выборах кандидату достаточно 270 голосов от коллегии выборщиков, голосование которой запланировано на 14 декабря.



Теги: США, голосование, итоги, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх