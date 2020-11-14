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На президентских выборах в США завершился подсчет голосов
14.11.2020 11:00
В США завершился подсчет голосов избирателей, отданных за кандидатов на пост президента, сообщает НВ.
Последними штатами, предоставившими официальные данные стали Джорджия (16 голосов от коллегии выборщиков) и Северная Каролина (15 голосов выборщиков).
В Джорджии победил Байден, получив 49.5% голосов избирателей против 49,2% у Трампа. В то же время в Северной Каролине победил Трамп с 50%, обогнав своего соперника с 48,6%.
Таким образом все 538 голосов от коллегии выборщиков распределятся следующим образом:
Байден — 306
Трамп — 232.
Отметим, что для победы на выборах кандидату достаточно 270 голосов от коллегии выборщиков, голосование которой запланировано на 14 декабря.
Теги: США, голосование, итоги, выборы президента
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