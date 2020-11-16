На выборах президента Молдовы Санду побеждает Додона

16.11.2020 08:00

Молдавский Центризбирком обработал 98,5% данных с округов. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что действующий президент страны Игорь Додон проиграл, сообщает РБК-Украина.

В частности, бывшая премьер-министр Молдовы Майя Санду набрала 55,68% голосов, а Додон - 44,32%. Наибольшее количество голосов за Додона отдали жители непризнанной республики Приднестровье - более 85%.

ЦИК осталось посчитать около 1% голосов из-за рубежа.