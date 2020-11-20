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ЦИК Молдовы огласила результаты президентских выборов

20.11.2020 17:00
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ЦИК Молдовы огласила результаты президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила Майю Санду победителем выборов президента. Об этом на заседании ЦИК, которое проходит в онлайн-формате, заявил глава комиссии Дорин Чимил, сообщает РБК-УКРАИНА.
"Избранным президентом признается кандидат Майя Санду, выдвинутая "Партией действия и солидарности", которая получила больше всего голосов в свою поддержку - 943 006", - заявил он.



Теги: Молдова, ЦИК, выборы президента
 
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