ЦИК Молдовы огласила результаты президентских выборов

20.11.2020 17:00

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила Майю Санду победителем выборов президента. Об этом на заседании ЦИК, которое проходит в онлайн-формате, заявил глава комиссии Дорин Чимил, сообщает РБК-УКРАИНА.

"Избранным президентом признается кандидат Майя Санду, выдвинутая "Партией действия и солидарности", которая получила больше всего голосов в свою поддержку - 943 006", - заявил он.