Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса

20.11.2020 12:00

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну поступила первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает "Первый".

Отмечается, что Венгрия стала первой страной Европы, которая получила российскую вакцину.