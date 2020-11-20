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Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса

20.11.2020 12:00
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Венгрия получила первую партию российской вакцины от коронавируса

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну поступила первая партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает "Первый".
Отмечается, что Венгрия стала первой страной Европы, которая получила российскую вакцину.



Теги: Россия, Венгрия, вакцина, COVID-19
 
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