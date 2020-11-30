Байден сломал ногу, играя с собакой

30.11.2020 11:00

Избранный президент США Джо Байден получил травму во время игры со своей собакой, передает сайт Comments.ua.

Первоначально у Байдена диагностировали вывих лодыжки, однако повторное исследование показало два перелома костей стопы.

Предполагается, что некоторое время новому американскому лидеру придется провести в специальных ортопедических ботинках.

Журналисты уже связали травму, которую политик получил в минувшую субботу с солидным возрастом — Байдену 78 лет.