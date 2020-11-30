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Байден сломал ногу, играя с собакой

30.11.2020 11:00
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Байден сломал ногу, играя с собакой

Избранный президент США Джо Байден получил травму во время игры со своей собакой, передает сайт Comments.ua.
Первоначально у Байдена диагностировали вывих лодыжки, однако повторное исследование показало два перелома костей стопы.
Предполагается, что некоторое время новому американскому лидеру придется провести в специальных ортопедических ботинках.
Журналисты уже связали травму, которую политик получил в минувшую субботу с солидным возрастом — Байдену 78 лет.



Теги: собака, перелом, Джо Байден, нога
 
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