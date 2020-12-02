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Великобритания первой в мире одобрила применение вакцины Pfizer-BioNTech

02.12.2020 12:00
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Великобритания первой в мире одобрила применение вакцины Pfizer-BioNTech

Правительство Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, передает Укринформ.
«Сегодня правительство приняло рекомендацию независимого Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров (MHRA) утвердить для использования COVID-19-вакцину от Pfizer-BioNTech», - заявили в британском Кабмине.
В ведомстве также добавили, что вакцинация от коронавируса начнется уже на следующей неделе.
По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, Великобритания стала первой страной в мире, которая имеет клинически утвержденную вакцину для снабжения населения.



Теги: вакцина, COVID-19
 
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