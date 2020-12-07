В Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни

07.12.2020 15:00

В Индии от неизвестной болезни скончался житель южного города Элуру. После этого медики госпитализировали еще 315 граждан, у которых обнаружили такие же симптомы недиагностированного заболевания, сообщает телеканал 112 Украина.

Среди госпитализированных есть по меньшей мере 46 детей и 70 женщин. У больных наблюдаются обморок, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.

Большинство пациентов находятся в стабильном состоянии. При этом известно, что результаты тестов на коронавирус у них оказались отрицательными.

Специалисты взяли образцы воды, продуктов питания и крови пациентов и отправили их на судебно-медицинскую экспертизу.

Представители местных органов власти не исключают массового заражения людей в результате загрязнения воздуха или употребления недоброкачественных продуктов.