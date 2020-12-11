Джо Байден стал "Человеком года - 2020"

11.12.2020 14:00

Человеком года - 2020 по версии журнала Time названы Джо Байден и Камала Харрис - избранные президент и вице-президент США, сообщает Корреспондент.net.

"Выбор Человека года редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. (...) Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента", - пояснил главред журнала Эдвард Фельсенталь.

В списке претендентов на звание было всего четыре кандидата - Джо Байден, президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, борющимися с COVID-19, а также движение за расовую справедливость, вспыхнувшее после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.