Последние новости раздела
- Названо число людей, уже получивших прививку от коронавируса10:00
- В Германии умер Геннадий Кернес10:00
- Путин наградил орденом представителя России в ТКГ14:00
- Коллегия выборщиков избрала Джо Байдена президентом США09:00
- Канада получила первую партию вакцины Pfizer-BioNTech09:00
- В Нагорном Карабахе возобновились боевые действия09:00
- Джо Байден стал "Человеком года - 2020"14:00
- В Британии началась массовая вакцинация от коронавируса16:00
- В Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни15:00
- В Москве началась вакцинация от коронавируса13:00
Названо число людей, уже получивших прививку от коронавируса
19.12.2020 10:00
Кампания вакцинации проходит в четырех странах мира и на данный момент прививки от коронавируса уже получили более миллиона жителей планеты. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg, передает Корреспондент.net.
Так, от коронавируса уже вакцинировали более 1,1 млн человек - это жители Великобритании, США, Китая и России. Больше всего вакцинированных в Китае, там по состоянию на 28 ноября прививки сделали 650 тысячам людей.
В Британии по состоянию на 15 декабря прививки от COVID-19 получили 137,8 тысяч человек, а в России - 320 тысяч. В США, где вакцинация стартовала только на этой неделе, по состоянию на 17 декабря первую вакцину получили почти 50 тысяч граждан.
Теги: вакцина, прививка, COVID-19
Читайте также:
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны13:00
- На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина10:00
- Сегодня "пенсионный фонд ЛНР" проведет "горячую телефонную линию"09:00
- В ОРДЛО прибыл 101-й гумконвой МЧС РФ16:00
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ14:00
- Возле Гнутово завершился первый этап разминирования13:00
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год09:00
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу08:00
- На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр15:00
- Названо число людей, уже получивших прививку от коронавируса10:00
- В Украине начали действовать дополнительные карантинные ограничения09:00
- Украинская COVID-вакцина прошла стадию доклинических испытаний17:00
- Журналист сообщил о масштабных обысках в торговой сети АЛЛО16:00
- Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером15:00
- Старшеклассникам из ОРДЛО предлагают дистанционное обучение в украинских школах14:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря12:00
- Вакцина Moderna прошла первый этап утверждения в США11:00
- На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского воина10:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- В соцсетях бурно отреагировали на "прямую линию" Пушилина
- Гармаш рассказал об итогах заседания ТКГ по Донбассу
- В МинВОТ хотят отменить штрафы за проезд жителей ОРДЛО через Россию
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ до весны
- На КПВВ "Новотроицкое" открылся сервисный центр
- В "ЛНР" отложили открытие КПВВ в Золотом и Счастье на следующий год
- Минздрав готовит план вакцинации от коронавируса жителей ВОТ
- КПВВ "Станица Луганская" засыпало снегом
- На Донбасс приехали послы Польши и Швеции
- В "ДНР" отменили комендантский час на новогодние праздники