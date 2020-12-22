Джо Байден сделал прививку против коронавируса (ВИДЕО)

22.12.2020 10:00

В госпитале в Ньюарке в штате Делавэр избранному президенту США Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech, сообщает Корреспондент.net.

Через несколько недель прививку нужно будет повторить. Трансляцию вакцинации в понедельник, 21 декабря, вел телеканал CNN.

Байден привился в госпитале Christiana Care в Ньюарке в штате Делавэр.

После инъекции Байден поблагодарил медицинский персонал.

"Я это делаю, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна", - отметил Байден.