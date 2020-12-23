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«Британский» COVID-19 обнаружили в Бразилии
23.12.2020 08:00
«Британский» штамм коронавируса обнаружили в бразильском штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил бразильский телеканал O Globo со ссылкой на исследование Национальной лаборатории научных вычислений, передает «Слово и Дело».
Отметим, Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству зараженных коронавирусом, и на втором – по количеству летальных исходов. С начала пандемии в стране зафиксировали более 7,3 млн случаев заражения и более 188 тысяч смертей.
По заявлению британских ученых, новый, мутировавший, тип коронавируса может быть на 70% заразнее обычного.
Теги: Великобритания, Бразилия, штамм, COVID-19
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