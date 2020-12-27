В странах ЕС началась COVID-вакцинация

27.12.2020 09:00

В странах Европейского Союза начался первый этап вакцинации от коронавируса, на котором каждое из 27 государств сможет вакцинировать препаратом BioNTech/Pfizer до пяти тысяч граждан из групп риска, сообщает Корреспондент.net.

В трех европейских странах - Венгрии, Германии и Словакии - первые прививки от COVID-19 были сделаны накануне.

На воскресенье наметили начало своих национальных кампаний по вакцинации Франция, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Кипр, Мальта, Швеция, Дания, Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Словения, Хорватия, Литва и Эстония.

Далее, в понедельник, прививки начнут делать в Бельгии, Люксембурге и Латвии, а во вторник - в Ирландии.

При этом Нидерланды и Финляндия приняли решение не спешить с началом вакцинации и запустить процесс в первую неделю 2021 года.

Каждое государство получило одинаковое количество вакцины BioNTech/Pfizer - по 9750 доз. Одному человеку необходимо две дозы препарата. Таким образом, привиться смогут 4875 человек в каждой стране ЕС.

Как сообщается, начало массовой добровольной вакцинации населения Евросоюза запланировано на апрель 2021 года.