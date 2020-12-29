Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Беларуси начали вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V"

29.12.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Беларуси начали вакцинацию населения российской вакциной "Спутник V"

Министерство здравоохранения Беларуси объявило о начале вакцинации населения против коронавируса вакциной российского производства "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси в Telegram.
Первую партию вакцины уже завезли в страну. Отмечается, что в Беларуси создана система хранения вакцины, что позволяет соблюдать холодовую цепь, и закуплено специальное медицинское морозильное оборудование, что позволяет транспортировать вакцину. По словам главы Минздрава Беларуси Дмитрия Пиневича, "иммунизация остается важнейшим компонентом в борьбе с эпидпроцессами".
"Сегодня у нас начнется новый этап - массовая вакцинация против Covid-19. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми", - заявил министр.
В РФ сообщили, что Беларусь стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом "Спутник V". Следующим этапом сотрудничества РФПИ и партнеров станет организация выпуска готовой формы вакцины в Беларуси.



Теги: Россия, Беларусь, вакцинация, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх