В Китае одобрили вакцину Sinopharm для массового использования

31.12.2020 15:00

Китай одобрил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщего использования. Ее разработала дочерняя компания поддерживаемого государством фармацевтического гиганта Sinopharm. Об этом пишет Reuters, информирует РБК-Украина.

Sinopharm сообщила, что эффективность ее вакцины от COVID-19 составляет 79,34%.

"Хотя Китай медленнее, чем несколько других стран, одобряет вакцины от COVID-19, он в течение нескольких месяцев вакцинирует некоторых граждан тремя разными прививками, которые все еще проходят испытания", - пишет издание.