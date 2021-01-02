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Израиль за две недели вакцинировал от коронавируса более 10% населения

02.01.2021 09:00
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Израиль за две недели вакцинировал от коронавируса более 10% населения

В течение двух недель прививки от коронавируса сделали уже более десяти процентов населения Израиля. Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Израиль демонстрирует высокие темпы вакцинации населения от коронавируса. В пятницу, 1 января, прививки сделали миллионному жителю страны. Им стал один из жителей арабского поселка Умм-эль-Фахм. По случаю достижения такого числа вакцинированных в это село прибыли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прививки в Израиле проводят вакциной, разработанной немецкой компанией BioNTech и ее американским партнером - компанией Pfizer. Вакцинацию начали 19 декабря 2020 года.



Теги: Израиль, вакцинация, COVID-19
 
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