В Польше вакцинация началась со скандала

04.01.2021 08:00

В Польше стартовала вакцинация от коронавируса. Но вместо медицинских работников, которых должны были привить первыми, вакцину получили местные политики и некоторые деятели культуры, передает местный телеканал TVN24, сообщает LIGA.net.

В разгар кампании по вакцинации медиков, которые борются с пандемией, многие польские чиновники признались, что уже получили первую дозу прививок против COVID-19. В их числе оказались местные старосты, бывший вице-премьер и несколько актеров.

По словам замглавы МОЗ Польши Вальдемара Краски, информация о том, что кому-то сделали антикоронавирусные прививки вне очереди, шокировала поляков. "Нам это очень противно. Сообщения о том, что это просто рекламная кампания для продвижения вакцины, не соответствуют действительности", – отметил Краска.

Чиновник подчеркнул, что так быть не должно, особенно "в эпоху пандемии, когда мы боремся с COVID-19 в поте лица и прививки первыми должны получать люди с передовой".