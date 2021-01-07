Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека

07.01.2021 09:00

Четыре человека погибли в ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма, устроенных сторонниками президента Дональда Трампа, протестующих против сертификации Конгрессом победы на выборах Джо Байдена, передает Цензор.НЕТ.

Об этом заявил начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Из-за прникновения протестующих в здание Капитолия заседание Конгресса было прервано, ряд конгрессменов эвакуировали на военную базу. После наведения порядка заседание возобновилось.

Тем не менее, мэр Вашингтона Мюриэл Боузер продлила введенный ранее режим чрезвычайного положения на 15 дней.

Мэр заявила, что люди, штурмовавшие Капитолий, "стремились сорвать работу Конгресса, связанную с принятием голосов коллегии выборщиков".

По ее словам, есть опасения, что "некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации (20 января. - Ред.)".