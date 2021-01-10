Cнежный шторм в Испании привел к гибели 4 человек (ВИДЕО)

10.01.2021 10:00

Четыре человека погибли в Испании в результате шторма Филомена, который накрыл Мадрид сильнейшим снегопадом за десятилетия и вынудил власти мобилизовать войска для спасения попавших в ловушку автомобилистов. Спасательные службы смогли помочь 1500 человек, заблокированных в автомобилях, сообщает LIGA.

По словам властей, среди погибших мужчина и женщина, утонувшие в своей машине, которая попала в поток вышедшей из берегов реки недалеко от Малаги, на юге Испании. В Мадриде и в восточном городе Калатаюд замерзли насмерть два бездомных.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка призвал испанцев избегать любых поездок, кроме необходимых.

"Мы столкнулись с самым сильным штормом за последние 50 лет", – сказал он.

По словам Гранд-Марласка, более 650 дорог заблокированы снегом, в результате чего некоторые водители вынуждены были провести в автомобилях ночь с пятницы на субботу.