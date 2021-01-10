Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Cнежный шторм в Испании привел к гибели 4 человек (ВИДЕО)

10.01.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Cнежный шторм в Испании привел к гибели 4 человек (ВИДЕО)

Четыре человека погибли в Испании в результате шторма Филомена, который накрыл Мадрид сильнейшим снегопадом за десятилетия и вынудил власти мобилизовать войска для спасения попавших в ловушку автомобилистов. Спасательные службы смогли помочь 1500 человек, заблокированных в автомобилях, сообщает LIGA.
По словам властей, среди погибших мужчина и женщина, утонувшие в своей машине, которая попала в поток вышедшей из берегов реки недалеко от Малаги, на юге Испании. В Мадриде и в восточном городе Калатаюд замерзли насмерть два бездомных.
Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка призвал испанцев избегать любых поездок, кроме необходимых.
"Мы столкнулись с самым сильным штормом за последние 50 лет", – сказал он.
По словам Гранд-Марласка, более 650 дорог заблокированы снегом, в результате чего некоторые водители вынуждены были провести в автомобилях ночь с пятницы на субботу.



Теги: Испания, снег, шторм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх