В Израиле начался второй этап вакцинации от коронавируса

11.01.2021 08:00

Повторная вакцинация от коронавируса в Израиле началась 10 января. По словам властей, так они точно смогут защитить наиболее уязвимые группы населения уже к началу февраля, что позволит ослабить некоторые карантинные ограничения в стране, сообщает LIGA.

Первыми прививки вакциной Pfizer в декабре получили местные жители старше 60 лет, медицинские работники, а также те, кто уже имел серьезные проблемы со здоровьем. На 9 января вакцинированы были уже 72% всех пожилых людей, живущих в Израиле. Всего же с 19 декабря прошлого года привить успели уже 20% населения.

По предварительным прогнозам, к середине марта вакцину получат примерно 5 из 9 млн жителей страны, что должно позволить Израилю одному из первых выйти из пандемии коронавируса.

По словам израильского премьера Беньямина Нетаньяху, в ближайшие дни они планируют ускорить темпы вакцинации, начав прививать по 170 000 вместо нынешних 150 000 человек ежедневно.