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В Израиле начался второй этап вакцинации от коронавируса

11.01.2021 08:00
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В Израиле начался второй этап вакцинации от коронавируса

Повторная вакцинация от коронавируса в Израиле началась 10 января. По словам властей, так они точно смогут защитить наиболее уязвимые группы населения уже к началу февраля, что позволит ослабить некоторые карантинные ограничения в стране, сообщает LIGA.
Первыми прививки вакциной Pfizer в декабре получили местные жители старше 60 лет, медицинские работники, а также те, кто уже имел серьезные проблемы со здоровьем. На 9 января вакцинированы были уже 72% всех пожилых людей, живущих в Израиле. Всего же с 19 декабря прошлого года привить успели уже 20% населения.
По предварительным прогнозам, к середине марта вакцину получат примерно 5 из 9 млн жителей страны, что должно позволить Израилю одному из первых выйти из пандемии коронавируса.
По словам израильского премьера Беньямина Нетаньяху, в ближайшие дни они планируют ускорить темпы вакцинации, начав прививать по 170 000 вместо нынешних 150 000 человек ежедневно.



Теги: Израиль, вакцинация, COVID-19
 
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