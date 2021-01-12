ТАСС анонсировал встречу советников "Нормандской четверки"

12.01.2021 14:00

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак "прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и Франция). Об этом сообщили во вторник в посольстве России в ФРГ, передает ТАСС.

Источник в российской делегации отметил, что "предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта" на востоке Украины.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также прибыл в Берлин. Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная. По ее словам, о подробностях встречи будет сообщено после ее окончания.