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ТАСС анонсировал встречу советников "Нормандской четверки"
12.01.2021 14:00
Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак "прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и Франция). Об этом сообщили во вторник в посольстве России в ФРГ, передает ТАСС.
Источник в российской делегации отметил, что "предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта" на востоке Украины.
В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также прибыл в Берлин. Об этом сообщила пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная. По ее словам, о подробностях встречи будет сообщено после ее окончания.
Теги: Берлин, встреча, советник, нормандская четверка
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