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Конгресс США объявил импичмент Дональду Трампу

14.01.2021 08:00
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Конгресс США объявил импичмент Дональду Трампу

В Соединенных Штатах Америки конгрессмены Палаты представителей в среду, 13 января, проголосовали за объявление импичмента президенту Дональду Трампу. Трансляцию заседания законодательного органа вел телеканал C-SPAN, сообщает Корреспондент.net.
Действующего главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу. За его досрочное отстранение проголосовали 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против - 197.
Таким образом, Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент объявляли дважды.
Отметим, что теперь соответствующую резолюцию должен поддержать американский Сенат, который не будет собираться до 19 января. При этом 20 января уже состоится инаугурация избранного президента Джозефа Байдена.
В случае, если Сенат также проголосует за импичмент (впервые в истории Штатов), Дональд Трамп больше никогда не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах.



Теги: США, импичмент, Дональд Трамп, конгресс
 
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