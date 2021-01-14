- Конгресс США объявил импичмент Дональду Трампу08:00
- В РФ назвали причину аварии автобуса Москва - Донецк16:00
- На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк11:00
- В ОП рассказали об итогах встречи нормандских советников08:00
- Турция начинает вакцинацию китайской вакциной Sinovac17:00
- ТАСС анонсировал встречу советников "Нормандской четверки"14:00
- В Израиле начался второй этап вакцинации от коронавируса08:00
- Cнежный шторм в Испании привел к гибели 4 человек (ВИДЕО)10:00
- Число жертв беспорядков в Вашингтоне возросло до 511:00
- Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах12:00
Конгресс США объявил импичмент Дональду Трампу
В Соединенных Штатах Америки конгрессмены Палаты представителей в среду, 13 января, проголосовали за объявление импичмента президенту Дональду Трампу. Трансляцию заседания законодательного органа вел телеканал C-SPAN, сообщает Корреспондент.net.
Действующего главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу. За его досрочное отстранение проголосовали 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против - 197.
Таким образом, Трамп стал первым президентом в истории США, которому импичмент объявляли дважды.
Отметим, что теперь соответствующую резолюцию должен поддержать американский Сенат, который не будет собираться до 19 января. При этом 20 января уже состоится инаугурация избранного президента Джозефа Байдена.
В случае, если Сенат также проголосует за импичмент (впервые в истории Штатов), Дональд Трамп больше никогда не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах.
Теги: США, импичмент, Дональд Трамп, конгресс
- В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу
- Импичмент Трампа запустили из-за Зеленского: такого скандала мир еще не видел
- Клинтон сделала срочное заявление, обвинив Трампа в предательстве
- CNN выяснила отношение американцев к импичменту Трампа
- Пономарь: Новости об импичменте Трампа
- Импичмент Трампа: Конгресс США провел закрытые слушания по давлению Трампа на Зеленского
- Опубликованы адреса пунктов обогрева в Луганской области15:00
- Маломобильных граждан призвали воздержаться от пересечения КПВВ «Станица Луганская»14:00
- В ОРДО назвали причину желтого цвета водопроводной воды13:00
- На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк11:00
- В ОРДО ввели обязательный техосмотр автотранспорта16:00
- Жители Донецка жалуются на странный "оранжевый" газ15:00
- 11 января гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались 105 человек13:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя11:00
- Изменились правила въезда из России в Украину10:00
- На Донбассе за сутки - 10 нарушений "тишины", один украинский воин погиб09:00
- Конгресс США объявил импичмент Дональду Трампу08:00
- С 14 января предпринимателей будут штрафовать за отсутствие масок у посетителей17:00
- В РФ назвали причину аварии автобуса Москва - Донецк16:00
- Опубликованы адреса пунктов обогрева в Луганской области15:00
- Маломобильных граждан призвали воздержаться от пересечения КПВВ «Станица Луганская»14:00
- В ОРДО назвали причину желтого цвета водопроводной воды13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 января12:00
- На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк11:00
- В Украине из-за снегопадов обесточены 55 населенных пунктов10:00
- В Бразилии пересмотрели результаты испытаний китайской вакцины от COVID-1909:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Изменились правила въезда из России в Украину
- В ОРДО ввели обязательный техосмотр автотранспорта
- Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды
- Жители Донецка жалуются на странный "оранжевый" газ
- В ОРДО назвали причину желтого цвета водопроводной воды
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя
- На трассе М-4 «Дон» опрокинулся автобус Москва — Донецк
- В ОРДО возобновили "комендантский час"
- В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов
- Мариупольцы вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов