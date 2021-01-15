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Открыта "горячая линия" для оказания помощи гражданам Украины в Индонезии

15.01.2021 15:00
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Открыта "горячая линия" для оказания помощи гражданам Украины в Индонезии

Посольство Украины открыло "горячую линию" для оказания помощи гражданам Украины в Индонезии, где накануне произошло сильное землетрясение, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в своем Twitter.
"Мощное землетрясение на острове Сулавеси в Индонезии. Для оказания возможной помощи украинским гражданам посольство Украины открыло круглосуточную "горячую" линию: +62 8788 4890 918", - написал он.
Дипломат также отметил, что информация о пострадавших украинцах пока отсутствует.



Теги: Украина, Индонезия, землетрясение, посольство, горячая линия
 
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