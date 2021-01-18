Азербайджан начал вакцинацию населения спорной китайской вакциной

18.01.2021 16:00

В Азербайджане начался первый этап вакцинации против коронавируса COVID-19. Она будет добровольной, сообщает Haqqin.az в понедельник, 18 января.

По данным Минздрава страны, Азербайджан участвует в платформе COVAX, а также в двусторонних сделках по приобретению вакцин, в рамках которых будет приобретено 4 млн доз вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac.

На первом этапе в Азербайджане будет вакцинировано население из группы повышенного риска. Это работники здравоохранения, лица старше 65 лет и правоохранители.

На втором этапе вакцину получат люди из группы высокого риска с медицинской точки зрения (люди с хроническими заболеваниями), лица 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание, работники сферы образования и социального обеспечения, работники жизненно важных для функционирования общества сфер.