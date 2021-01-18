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У берегов Турции затонул сухогруз с украинским экипажем
18.01.2021 08:00
У берегов Турции затонуло судно Arvin с экипажем из 10 украинских и 2 иностранных моряков, сообщает Цензор.НЕТ.
6 человек спасены, 1 погиб, поиски 5 продолжаются.
Спасенные граждане Украины:
1. Геннадий Кравченко (HENNADII KRAVCHENKO), 24 года
2. Владслав Затерка (VLADYSLAV ZATERKA), 20 лет
3. Александр Перкатий (OLEKSADR PERKATY), 51 год
4. Виталий Мережко (VITALI MEREZHKO), 35 лет
5. Виталий Качур (VITALI KACHUR), 23 года.
Спасенный гражданин РФ - Николай Кринов (NIKOLAII KRINOV), 44 года.
Личность погибшего устанавливается.
Телефон горячей линии для родственников пострадавших моряков +90 539 550 98 98.
Теги: Турция, сухогруз, затопление, украинец
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