Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Турции нашли еще двух погибших моряков с судна Arvin

19.01.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Турции нашли еще двух погибших моряков с судна Arvin

В турецком Бартыне достали из воды тела двух украинцев - членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin. Таким образом число погибших достигло трех, еще трех моряков ищут. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрея Билыка.
«Состоялось опознание, подтверждена смерть двух граждан Украины. Поисково-спасательная операция не прекращалась, она будет продолжаться и завтра. Без вести пропавшими числится три человека, которых активно ищут», - сообщил Билык.



Теги: Турция, сухогруз, украинец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх