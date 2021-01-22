Встречу советников нормандской четверки перенесли

22.01.2021 16:00

Встречу политических советников глав стран нормандской четверки перенесли на несколько дней. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает РИА Новости в пятницу, 22 января, передает Корреспондент.net.

Прежде встреча планировалась на 22 января и должна была состояться в онлайн-формате.

"Встреча перенесена на несколько дней по взаимному согласию", - цитирует агентство своего собеседника.