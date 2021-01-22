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Встречу советников нормандской четверки перенесли
22.01.2021 16:00
Встречу политических советников глав стран нормандской четверки перенесли на несколько дней. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает РИА Новости в пятницу, 22 января, передает Корреспондент.net.
Прежде встреча планировалась на 22 января и должна была состояться в онлайн-формате.
"Встреча перенесена на несколько дней по взаимному согласию", - цитирует агентство своего собеседника.
Теги: Донбасс, отмена, встреча, советник, нормандская четверка
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