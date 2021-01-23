В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек

23.01.2021 17:00

В ходе акций протеста сторонников Алексея Навального в субботу, 23 января, в России задержали более 1000 человек, сообщает ОВД-Инфо.

В частности, среди задержанных оказались юрист ФБК Любовь Соболь и жена Алексея Навального Юлия. На митинг вышла также мать оппозиционера.

Акции протеста проходят во многих городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным МВД Москвы, в акции участвуют 4000 человек, но в соцсетях заявляют, что участников гораздо больше.