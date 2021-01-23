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В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек

23.01.2021 17:00
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В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек

В ходе акций протеста сторонников Алексея Навального в субботу, 23 января, в России задержали более 1000 человек, сообщает ОВД-Инфо.
В частности, среди задержанных оказались юрист ФБК Любовь Соболь и жена Алексея Навального Юлия. На митинг вышла также мать оппозиционера.
Акции протеста проходят во многих городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.
По данным МВД Москвы, в акции участвуют 4000 человек, но в соцсетях заявляют, что участников гораздо больше.



Теги: Россия, задержание, протесты, Навальный
 
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