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В ВОЗ назвали сроки начала поставок COVID-вакцин через механизм COVAX

23.01.2021 11:00
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В ВОЗ назвали сроки начала поставок COVID-вакцин через механизм COVAX

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм по распределению вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВОЗ в Twitter.
"Сегодня я рад сообщить, что COVAX подписала соглашение с Pfizer/BioNTech на получение до 40 миллионов доз вакцины", - заявил Гебрейесус.
При этом он отметил, что в первом квартале 2021 года ожидается поставка еще около 150 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.
"В совокупности эти объявления означают, что COVAX может начать поставки вакцин в феврале, при условии, что мы сможем завершить соглашение о поставке вакцины Pfizer, а также включить в список использования в чрезвычайных ситуациях вакцины AstraZeneca", - добавил директор ВОЗ.



Теги: вакцина, ВОЗ, COVID-19, COVAX
 
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