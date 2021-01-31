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В РФ на протестах в поддержку Навального задержали более 3 тысяч человек (ВИДЕО)

31.01.2021 17:00
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В РФ на протестах в поддержку Навального задержали более 3 тысяч человек (ВИДЕО)

На сегодняшних протестах в РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более 3 тысяч человек. При этом, по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный портал ОВД-Инфо.
Больше всего задержанных в Москве — 825 человек. В Санкт-Петербурге — 475 человек. Среди других городов в лидерах Красноярск (194), Владивосток (121), Нижний Новгород (114) и Новосибирск (103). Всего известно о задержаниях примерно в 80 городах России.
Независимы СМИ распространяют видео массовых задержаний, в том числе в Москве. В частности, возле СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный, задерживали всех подряд. Также к одному из протестующих применили электрошокер, он потерял сознание и его унесли в автозак.



Теги: Россия, задержание, протесты, Навальный
 
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