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В РФ на протестах в поддержку Навального задержали более 3 тысяч человек (ВИДЕО)
На сегодняшних протестах в РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более 3 тысяч человек. При этом, по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный портал ОВД-Инфо.
Больше всего задержанных в Москве — 825 человек. В Санкт-Петербурге — 475 человек. Среди других городов в лидерах Красноярск (194), Владивосток (121), Нижний Новгород (114) и Новосибирск (103). Всего известно о задержаниях примерно в 80 городах России.
Независимы СМИ распространяют видео массовых задержаний, в том числе в Москве. В частности, возле СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный, задерживали всех подряд. Также к одному из протестующих применили электрошокер, он потерял сознание и его унесли в автозак.
Теги: Россия, задержание, протесты, Навальный
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