В РФ на протестах в поддержку Навального задержали более 3 тысяч человек (ВИДЕО)

31.01.2021 17:00

На сегодняшних протестах в РФ в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более 3 тысяч человек. При этом, по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский правозащитный портал ОВД-Инфо.

Больше всего задержанных в Москве — 825 человек. В Санкт-Петербурге — 475 человек. Среди других городов в лидерах Красноярск (194), Владивосток (121), Нижний Новгород (114) и Новосибирск (103). Всего известно о задержаниях примерно в 80 городах России.

Независимы СМИ распространяют видео массовых задержаний, в том числе в Москве. В частности, возле СИЗО "Матросская тишина", где содержится Навальный, задерживали всех подряд. Также к одному из протестующих применили электрошокер, он потерял сознание и его унесли в автозак.