В России установлен рекорд по задержаниям протестующих

01.02.2021 08:00

На акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека. Такие данные по состоянию на 22:50 по киевскому времени приводит "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.

По информации "Медузы", это абсолютный рекорд по задержаниям за все время наблюдений "ОВД-Инфо" (организация создана в декабре 2011 года).

Больше всего задержанных в Москве - по последним данным, их 1624 человека. В Санкт-Петербурге - 1149 человек, в Красноярске - 194 человека. Кроме того, много задержанных в Нижнем Новгороде (182), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).