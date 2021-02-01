Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В России установлен рекорд по задержаниям протестующих

01.02.2021 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В России установлен рекорд по задержаниям протестующих

На акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека. Такие данные по состоянию на 22:50 по киевскому времени приводит "ОВД-Инфо", передает Цензор.НЕТ.
По информации "Медузы", это абсолютный рекорд по задержаниям за все время наблюдений "ОВД-Инфо" (организация создана в декабре 2011 года).
Больше всего задержанных в Москве - по последним данным, их 1624 человека. В Санкт-Петербурге - 1149 человек, в Красноярске - 194 человека. Кроме того, много задержанных в Нижнем Новгороде (182), Твери (124), Воронеже (122) и Владивостоке (122).



Теги: Россия, рекорд, задержание, протесты, Навальный
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх