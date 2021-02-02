- Испания начинает переход на четырехдневную рабочую неделю16:00
- В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты08:00
- В России установлен рекорд по задержаниям протестующих08:00
- В РФ на протестах в поддержку Навального задержали более 3 тысяч человек (ВИДЕО)17:00
- Байден сделал первый звонок Путину08:00
- В Таджикистане заявили о победе над коронавирусом17:00
- В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек17:00
- В ВОЗ назвали сроки начала поставок COVID-вакцин через механизм COVAX11:00
- Встречу советников нормандской четверки перенесли16:00
- Венгрия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"16:00
Испания начинает переход на четырехдневную рабочую неделю
В Испании правительство утвердило национальный пилотный проект введения в стране четырехдневной рабочей недели, сообщает Корреспондент.net.
Эксперимент продлится три года, на него выделят 50 миллионов евро. Власти планируют финансово поддерживать компании, которые сократят свою рабочую неделю с 40 до 32 часов, но не будут уменьшать зарплату для своих работников.
План инициировала левоцентристская партия Mas Pais. По словам лидера партии Иньиго Еррегона, эта инициатива призвана увеличить производительность труда, но без падения доходов бизнеса. Он надеется, что пилотный проект покажет компаниям выгоду четырехдневной рабочей недели и мотивирует самостоятельно переходить в такой режим без поддержки государства.
При этом финансовые выплаты компаниям в течение трех лет будут постепенно сокращать, поскольку они должны становиться более финансово устойчивыми. Цель проекта состоит в том, чтобы благодаря сокращению рабочего дня увеличить производительность труда так, чтобы доходы компаний не упали.
Теги: Испания, проект, рабочий день, неделя
- Испанская команда покидает Формулу-1
- В Донецке представили инновационный проект "Развитие региона"
- В Интернет выложат миллионы рассекреченных документов времен Второй мировой
- В Донбассе "Сильная Украина" представила инновационный проект
- "Сильная Украина" запускает новый проект "Таможенный кодекс"
- Ассамблея Совета Европы хочет знать, кто финансирует выборы в Украине
- В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-1915:00
- Пушилин вакцинировался российским "Спутником"10:00
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек09:00
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания15:00
- В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов14:00
- В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»12:00
- Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма11:00
- В "ДНР" объявили начало вакцинации от коронавируса09:00
- В ОРДО заявили о ранении мирного жителя13:00
- В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО09:00
- Испания начинает переход на четырехдневную рабочую неделю16:00
- В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-1915:00
- Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна14:00
- Минздрав анонсировал возврат к адаптивному карантину13:00
- В Киеве открыли первый в Украине магазин IKEA12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля11:00
- Пушилин вакцинировался российским "Спутником"10:00
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек09:00
- В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты08:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов
- В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания
- В ОРДО заявили о ранении мирного жителя
- "Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января
- В "ДНР" объявили начало вакцинации от коронавируса
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля
- В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»
- Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма
- Во львовском парке установили копию башни Донецкого аэропорта