Испания начинает переход на четырехдневную рабочую неделю

02.02.2021 16:00

В Испании правительство утвердило национальный пилотный проект введения в стране четырехдневной рабочей недели, сообщает Корреспондент.net.

Эксперимент продлится три года, на него выделят 50 миллионов евро. Власти планируют финансово поддерживать компании, которые сократят свою рабочую неделю с 40 до 32 часов, но не будут уменьшать зарплату для своих работников.

План инициировала левоцентристская партия Mas Pais. По словам лидера партии Иньиго Еррегона, эта инициатива призвана увеличить производительность труда, но без падения доходов бизнеса. Он надеется, что пилотный проект покажет компаниям выгоду четырехдневной рабочей недели и мотивирует самостоятельно переходить в такой режим без поддержки государства.

При этом финансовые выплаты компаниям в течение трех лет будут постепенно сокращать, поскольку они должны становиться более финансово устойчивыми. Цель проекта состоит в том, чтобы благодаря сокращению рабочего дня увеличить производительность труда так, чтобы доходы компаний не упали.