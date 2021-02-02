В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты

02.02.2021 08:00

Европол предупредил, что преступные группировки начали продавать поддельные сертификаты тестов на коронавирус в аэропортах европейских стран. С таким предупреждением выступило в понедельник, 1 февраля, Европейское полицейское агентство (Европол), сообщает Daily Mail, передает Корреспондент.net.

Как сообщают в Европоле, недавно была ликвидирована группировка, занимавшаяся данной деятельностью в парижскому аэропорту Руасси - Шарль де Голль. В Великобритании были выявлены злоумышленники, продающие поддельные сертификаты за 100 фунтов стерлингов. Другая группировка, ликвидированная в Испании, продавала подтверждения об отсутствии коронавируса, за 40 евро, а в Нидерландах мошенники делали то же самое с помощью мобильных приложений для обмена сообщениями.

Сотрудники Европола пояснили, что мошенники подделывают название настоящей лаборатории, выдавая клиентам фальшивые сертификаты, которые очень сложно отличить от оригиналов.