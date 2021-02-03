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Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе

03.02.2021 14:00
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Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области должны быть открыты КПВВ. Об этом заявила председатель ОБСЕ Анн Линде, которая подняла вопрос урегулирования конфликта на Донбассе во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает «ДонПресс».
Дипломат выразила обеспокоенность проблемами со свободой передвижения граждан через линию соприкосновения и призвала открыть все КПВВ.
«Мы хотели бы увидеть работу КПВВ по обе стороны. Необходимо сейчас открыть пункты пересечения — это поможет тысячам гражданских лиц», — сказала Линде во время совместного брифинга с Лавровым в Москве.



Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, Лавров, КПВВ
 
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