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Навального приговорили к 3,5 годам колонии
Московский городской суд заменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального на реальный по делу Ив Роше. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Об этом стало известно в ходе трансляции судебного заседания, передает LIGA.
Таким образом, суд удовлетворил прошение стороны обвинения. По мнению прокуроров, после прохождения лечения в Германии Навальный скрывался от контроля Федеральной службы исполнения наказаний России.
Оппозиционер должен будет отбыть в колонии общего режима два года и восемь месяцев с вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев). По текущему решению Навальный выйдет на свободу в 2023 году.
Доводы защиты, связанные с решением Европейского суда по правам человека о том, что приговор Навального не обоснован и политически мотивирован, суд "не смог принять во внимание".
Теги: Россия, суд, приговор, Навальный
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