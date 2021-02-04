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Симоньян предложила работу сотрудникам заблокированных "телеканалов Медведчука"
Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила на работу сотрудников попавших под санкции телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина". Об этом она написала на своей странице в "Телеграмм", предает ОстроВ.
"Предлагаю работу… сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским", - заявила она.
Кроме того, предложение о работе на российском канале обращено ко всем журналистам, ориентирующимся на стандарты российской пропаганды.
"(Предлагаю работу – "ОстроВ") всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство и разделяет нашу редакционную политику", - написала Симоньян.
"Шлите резюме… Мы будем вам рады", - предложила она.
Теги: работа, телеканал, Медведчук, Russia Today, Симоньян
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