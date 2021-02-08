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Снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии и Нидерландах (ВИДЕО)
08.02.2021 08:00
На север Европы пришел холодный атмосферный фронт Дарси, сообщает LIGA.
Нидерланды и Германию накрыл снежный шторм – транспортное сообщение было парализовано, метеослужбы объявили о красном уровне опасности. Во многих городах остановили городской транспорт и отменили футбольные матчи.
Высота снежного покрова в Нидерландах составила до 30 см, а также наблюдались порывы ветра – до 90 км/час.
В Германии сложилась аналогичная картина. Машины занесло снегом – откопать некоторые из них оказалось делом сложным.
Власти стран заявляют, что таких снегопадов не наблюдалось в Европе последние десять лет.
Теги: Германия, Нидерланды, снегопад
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