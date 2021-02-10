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В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранцев

10.02.2021 09:00
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В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранцев

В Тель-Авиве, Израиль, начали проводить бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев и соискателей статуса беженцев. Об этом сообщает Associated Press, передает Корреспондент.net.
У центров вакцинации образовались очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививку в первый день этой программы, - граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии.
Израиль лидирует в мире по вакцинации населения от коронавируса. Отмечается, что вакцинировались уже 5,54 млн человек из 8,9 млн (62,42%).



Теги: Израиль, иностранец, вакцинация, COVID-19
 
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