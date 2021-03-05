- Беларусь попросила Литву об экстрадиции Тихановской13:00
- Латвия передала ВСУ партию санитарных бронеавтомобилей14:00
- ВОЗ обещает компенсации за тяжелые побочные эффекты от COVID-вакцины15:00
- Минздрав сократил список стран "красной" зоны15:00
- МИД обновил список стран, открытых для украинцев16:00
- Крымский мост закрыли из-за сильного снегопада (ВИДЕО)13:00
- В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса08:00
- Сенат США провалил голосование по импичменту Трампа10:00
- Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию17:00
- В Израиле начали бесплатно вакцинировать иностранцев09:00
Беларусь попросила Литву об экстрадиции Тихановской
Генпрокуратура Беларуси направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать республике экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.
"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что основанием для двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере является Договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года.
Теги: Беларусь, Литва, оппозиция, экстрадиция
- Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу
- Группа чеченцев по ошибке попросила убежище в Беларуси
- Беларусская оппозиция начала подготовку к референдуму по изменению Конституции
- Скандальные выборы в Беларуси. Избитых кандидатов в президенты забрали в СИЗО
- "Вот и стал Таракан победителем". В Минске оппозиционеры развесили листовки со стихами
- Белорусская оппозиция отказывается признать выборы
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов10:00
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
- В ОРЛО повысили «ввозные пошлины» на ряд товаров13:00
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе12:00
- В Донецке снова поступили сообщения о минировании школ11:00
- Штаб ОС сообщил о четырех нарушениях режима "тишины" и одном раненом09:00
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем17:00
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»14:00
- Группа европейских дипломатов побывала в районе проведения ООС13:00
- Оккупанты "ДНР" разрешили своим боевикам вести "упреждающий" огонь11:00
- Беларусь попросила Литву об экстрадиции Тихановской13:00
- В Киеве презентовали платформу для освобождения политзаключенных12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 марта11:00
- В ОРДО отменили часть "коронавирусных" запретов10:00
- Украинские знаменитости привились от коронавиоуса в прямом эфире (ВИДЕО)09:00
- Донбасс досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ08:00
- Группа НеАнгелы объявила о распаде17:00
- В Раде рассказали о ходе и побочных эффектах COVID-вакцинации16:00
- В Китае одобрили три "народных" лекарства для лечения COVID-1915:00
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"14:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- ВНО-2021: ключевые этапы и даты14:00
- Что? Где? Когда? Все о вакцинации от коронавируса в Украине15:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- «Власти» ОРДЛО хотят ввести пропуска для пересечения КПВВ на Донбассе
- В центре Донецка загорелся гастро-паб «Свинья»
- СБУ изменит правила пересечения донбасских КПВВ для некоторых чиновников
- В ОРЛО объявили о повышении цен на проезд в общественном транспорте
- В Донецкой области электричка столкнулась с автомобилем
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+
- Укрзализныця "ускорила" поезд "Киев-Мариуполь"
- На Луганщине перевернулся микроавтобус "Харьков - Станица Луганская"
- Президент Евросовета Шарль Мишель посетил КПВВ «Счастье» на Луганщине (ВИДЕО)
- Оккупанты "ДНР" разрешили своим боевикам вести "упреждающий" огонь