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В ЕС утвердили четвертую вакцину против коронавируса

12.03.2021 09:00
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В ЕС утвердили четвертую вакцину против коронавируса

Регулирующий орган Европейского Союза в сфере лекарственных средств (ЕМА) рекомендовал к применению в ЕС вакцину от коронавируса компании Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, опубликованное 11 марта на официальном сайте ЕМА.
"EMA рекомендовала предоставить временное регистрационное удостоверение вакцине Janssen против COVID-19 для людей старше 18 лет", - говорится в заявлении агентства.
Регулятор ЕС после экспертизы пришел к выводу, что данные о вакцине являются надежными и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества.
Вакцина от COVID-19 Janssen - четвертая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения заражения коронавирусом. Ранее регулятор ЕС уже одобрил немецко-американскую вакцину от BioNTech/Pfizer, британско-шведскую от AstraZeneca и американскую вакцину от компании Moderna.
Вакцина, разработанная фармацевтической компанией Janssen, которая принадлежит Johnson&Johnson и базируется в Бельгии, отличается от других утвержденных вакцин, поскольку требует введения только одной дозы.
Евросоюз уже заказал 400 млн доз этой вакцины.



Теги: Европейский союз, вакцина, COVID-19
 
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