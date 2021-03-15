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В Италии объявили новый локдаун
15.03.2021 12:00
В Италии вступил в силу новый локдаун на фоне усугубления эпидемия коронавируса, сообщает Корреспондент.net.
С 15 марта в густонаселенных регионах Италии закрывают магазины, рестораны и школы. Жители городов должны будут оставаться дома, за исключением поездок на работу, случаев, связанных с состоянием здоровья или другими важными обстоятельствами. Дополнительные ограничения продлятся до Пасхи, а в течение трех пасхальных дней, с 3 по 5 апреля, вся страна перейдет в красную зону карантина.
С начала пандемии в Италии зафиксировано 3,22 млн случаев заболевания COVID-19, при этом выздоровели 2,59 млн человек, скончались - 102 тыс.
Теги: Италия, карантин, COVID-19
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