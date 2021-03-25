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Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправлена в Украину

25.03.2021 13:00
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Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправлена в Украину

Посольство Украины в Китае сообщает, что к нам в страну отправлена первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.
"В Украину отправлена первая партия вакцин против COVID-19 из Китая. Благодаря настойчивым усилиям Посольства 25 марта с.г. в Украину была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech. Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта с.г. зарегистрирована МЗ Украины, прошла все этапы клинических исследований, что официально подтвердило ее эффективность и безопасность, широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др. Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году. И в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.)", - говорится в сообщении.



Теги: Украина, Китай, вакцина, поставки, COVID-19
 
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