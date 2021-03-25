- Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправлена в Украину13:00
- Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе15:00
- В Польше опять перевернулся автобус с украинцами11:00
- В Польше вводят общенациональный локдаун на 3 недели13:00
- В Италии объявили новый локдаун12:00
- В ЕС утвердили четвертую вакцину против коронавируса09:00
- В Польше 6 граждан Украины погибли в результате аварии автобуса10:00
- Беларусь попросила Литву об экстрадиции Тихановской13:00
- Латвия передала ВСУ партию санитарных бронеавтомобилей14:00
- ВОЗ обещает компенсации за тяжелые побочные эффекты от COVID-вакцины15:00
Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправлена в Украину
Посольство Украины в Китае сообщает, что к нам в страну отправлена первая партия вакцин против COVID-19 CoronaVac. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Китае, передает Цензор.НЕТ.
"В Украину отправлена первая партия вакцин против COVID-19 из Китая. Благодаря настойчивым усилиям Посольства 25 марта с.г. в Украину была отправлена первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 "CoronaVac" производства китайской компании Sinovac Biotech. Указанная инактивированная вакцина, которая была 10 марта с.г. зарегистрирована МЗ Украины, прошла все этапы клинических исследований, что официально подтвердило ее эффективность и безопасность, широко применяется для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и др. Компания Sinovac Biotech была основана в 1999 году. И в настоящее время является мировым лидером в разработке и производстве вакцин различных типов (гепатит A и Б, ветряная оспа, птичий грипп H5N1, свиной грипп H1N1, энтеровирусы и т.д.)", - говорится в сообщении.
Теги: Украина, Китай, вакцина, поставки, COVID-19
- Степанов назвал наиболее вероятных поставщиков вакцины от COVID-19 в Украину
- Минздрав Украины жалуется на недостаток вакцины
- Украина - Китай: кредит взамен на кукурузу
- Украина на последнем месте в Европе по вакцинации
- В кулуарах G20 определились с повесткой для Украины
- Минздрав рапортует, что поставил вакцину от туберкулеза во все регионы Украины
- В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним11:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров13:00
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине12:00
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"10:00
- Сотрудники ЛугОВГА показательно вакцинировались от коронавируса12:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое11:00
- 22 марта линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли 278 человек09:00
- Денисова назвала количество украинских пленных в ОРДЛО и аннексированном Крыму08:00
- Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправлена в Украину13:00
- 87-летний Леонид Кравчук вакцинировался от коронавируса12:00
- В "ДНР" хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним11:00
- В Украине установлены сразу два антирекорда COVID-1910:00
- СБУ завела дело на "ЧВК Семенченко" (ВИДЕО)09:00
- Украина вырвала ничью у Франции в первом матче отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)08:00
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"17:00
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины16:00
- Обновление Google "сломало" ряд приложений Android15:00
- На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО)14:00
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Очевидцы возмущены ситуацией на КПП Чертково-Меловое
- Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине
- В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"
- Мэр Бахмута установил рекорд Украины
- В Минздраве заявили об ужесточении правил въезда в Украину
- Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"
- На Донетчине заработала шестая коммунальная ПЦР-лаборатория
- Обновление Google "сломало" ряд приложений Android
- Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе
- В пяти прифронтовых селах Донетчины установили системы очистки воды