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Молдова попросила у России вакцину Спутник V
26.03.2021 09:00
Президент Молдовы Майя Санду обратилась к России за помощью в предоставлении вакцины Спутник V. Об этом в четверг, 25 марта, написала Санду в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что об этом шла речь во время ее разговора с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.
"Сейчас приоритетной задачей является обеспечение доступа наших граждан к эффективным вакцинам всех типов, насколько это возможно. Я еще раз подчеркнула, как и во время предыдущих дискуссий, что мы хотели бы получить помощь от РФ для более быстрого доступа к вакцине Спутник V, учитывая необходимость ускорения процесса вакцинации", - написала Санду.
Теги: Россия, Молдова, вакцина
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