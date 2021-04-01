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Bloomberg составил рейтинг стран по темпам вакцинации

01.04.2021 15:00
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Bloomberg составил рейтинг стран по темпам вакцинации

Украина будет среди аутсайдеров по вакцинации от COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Bloomberg в Instagram.
Редактор издания Дэвид Фиклинг отмечает, что во многих странах, где COVID-19 в последнее время распространяется быстрее всего, нынешние темпы вакцинации не приведут к коллективному иммунитету в ближайшие годы или даже десятилетия.
"Например, в таких странах, как Украина и Бангладеш, потребуется 10 лет, чтобы вакцинировать 75% населения", - отметил Фиклинг.



Теги: рейтинг, Bloomberg, вакцинация, COVID-19
 
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